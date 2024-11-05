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Анна Калинская показала, как гуляет с собакой по снегу

Анна Калинская показала, как гуляет с собакой по снегу
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская показала, как гуляет с псом Кобе по снегу. Фотографией спортсменка поделилась на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Анны Калинской

В 2024 году Калинская провела свой лучший сезон в карьере. Анна впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» (на Australian Open Анна уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (на харде в Дубае и на траве в Берлине). На турнире в Дубае теннисистка одержала первую в карьере победу над первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Россиянка достигла лучшей позиции в рейтинге — 11-й.

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