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Гарбинье Мугуруса: никогда не жаловалась на тур. Можно составить собственный календарь

Гарбинье Мугуруса: никогда не жаловалась на тур. Можно составить собственный календарь
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Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса высказалась о календаре WTA-тура, на который регулярно жалуются теннисистки.

«Продолжила бы я играть, если бы тур был другим? Не думаю, потому что я никогда не жаловалась на тур. У нас много возможностей, можно составить свой собственный календарь. Вы не обязаны участвовать во всех турнирах. Здорово иметь так много соревнований, множество возможностей для теннисисток, которые не входят ни в топ-50, ни в топ-10.

Можно составить свой собственный календарь. Не вижу оснований для жалоб, думаю, что всё наоборот. Вы составляете своё расписание, зная свои возможности», — приводит слова Мугурусы Punto de Break.

31-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Сейчас она является директором Итогового турнира WTA, который проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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