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Навратилова отреагировала на отчёт, разоблачающий скандальную боксёршу Иман Хелиф

Навратилова отреагировала на отчёт, разоблачающий скандальную боксёршу Иман Хелиф
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на отчёт о гендерном тесте олимпийской чемпионки 2024 года по боксу из Алжира Иман Хелиф, который она прошла в 2023 году. Ранее журналист опубликовал отчёт, где говорилось, что МРТ определила, что у спортсменки не было матки, но вместо этого имелись внутренние яички и «микропенис».

Иман все еще судится с Дж. К. Роулинг? Удачи с этим иском. Иман, возможно, и воспитывалась как женщина, но Иман — биологический мужчина, и ей не должны были разрешить боксировать на Олимпиаде», — написала Навратилова на личной странице в социальной сети X.

Напомним, Хелиф летом 2024 года принимала участие в Олимпийских играх в Париже и завоевала там золото.

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