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Соболенко повторила достижение Плишковой на Итоговом турнире WTA

Соболенко повторила достижение Плишковой на Итоговом турнире WTA
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Представительница Беларуси Арина Соболенко — первая теннисистка, которая три сезона подряд вышла в полуфинал Итогового турнира WTA после Каролины Плишковой (2017-2019).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В 2022 году Соболенко в решающем матче турнира проиграла француженке Каролин Гарсии, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.

Соболенко 4 ноября обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований. Также белорусская теннистка гарантировала себе первое место в Фиолетовой группе. Вторую позицию в ней разыграют Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь.

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