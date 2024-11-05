Соболенко повторила достижение Плишковой на Итоговом турнире WTA

Представительница Беларуси Арина Соболенко — первая теннисистка, которая три сезона подряд вышла в полуфинал Итогового турнира WTA после Каролины Плишковой (2017-2019).

В 2022 году Соболенко в решающем матче турнира проиграла француженке Каролин Гарсии, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.

Соболенко 4 ноября обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований. Также белорусская теннистка гарантировала себе первое место в Фиолетовой группе. Вторую позицию в ней разыграют Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь.

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