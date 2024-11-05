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Бублик отреагировал на поражение Умбера в финале «Мастерса» в Париже

Бублик отреагировал на поражение Умбера в финале «Мастерса» в Париже
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал поражение 26-летнего француза Уго Умбера в матче финала турнира в Париже со второй ракеткой рейтинга немцем Александром Зверевым (0:2).

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Не такой уж и громкий, лол», — написал Бублик в комментариях к видео о поражении Умбера в соцсетях TennisTV.

Напомним, после победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернулся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».

В следующем турнире, в котором будет участвовать Умбер, станет австралийский
United Cup, который пройдёт с 27 декабря по 5 января.

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