Бублик отреагировал на поражение Умбера в финале «Мастерса» в Париже
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал поражение 26-летнего француза Уго Умбера в матче финала турнира в Париже со второй ракеткой рейтинга немцем Александром Зверевым (0:2).
Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
«Не такой уж и громкий, лол», — написал Бублик в комментариях к видео о поражении Умбера в соцсетях TennisTV.
Напомним, после победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернулся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».
В следующем турнире, в котором будет участвовать Умбер, станет австралийский
United Cup, который пройдёт с 27 декабря по 5 января.
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