Бублик отреагировал на поражение Умбера в финале «Мастерса» в Париже

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал поражение 26-летнего француза Уго Умбера в матче финала турнира в Париже со второй ракеткой рейтинга немцем Александром Зверевым (0:2).

«Не такой уж и громкий, лол», — написал Бублик в комментариях к видео о поражении Умбера в соцсетях TennisTV.

Напомним, после победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернулся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».

В следующем турнире, в котором будет участвовать Умбер, станет австралийский

United Cup, который пройдёт с 27 декабря по 5 января.