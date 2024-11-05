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Алекс де Минор создаст стипендиальную программу для юниоров из Австралии

Алекс де Минор создаст стипендиальную программу для юниоров из Австралии
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Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор рассказал о сотрудничестве с Tennis Australia с целью создания стипендиальной программы, направленной на поддержку успешных юниоров, гарантируя им ресурсы и наставничество, необходимые для достижения успеха.

«Идея этой стипендии заключается в том, чтобы дать дорогу юным спортсменам и помочь им перейти на новый уровень и улучшить свою карьеру. Для меня было очень важно в юности побывать в Европе и увидеть соревнования за границей. Это дало мне много уроков, которые помогли понять, над чем нужно было работать — над техникой, над трудовой этикой, над профессионализмом, — и в итоге помогли мне на протяжении всей моей карьеры и сформировали то, кем я являюсь сегодня.

Наставничество очень важно, и мне повезло, что я многому научился у своих наставников за эти годы. Хочу передавать знания, которые получил на протяжении своего пути, и помогать молодым австралийским спортсменам совершенствоваться и становиться лучшей версией, которой они могут быть», — приводит слова де Минора Tennis.com.au.

Два победителя в каждой возрастной группе (один мальчик и одна девочка в возрасте 12 и 14 лет) автоматически выиграют стипендию. Ещё один спортсмен получит стипендию программы под названием Alex De Minaur Spirit of Tennis Scholarship, которая будет присуждаться игроку, демонстрирующему ключевые ценности и поведение на протяжении всего турнира.

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