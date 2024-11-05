Андрей Рублёв — Лоренцо Сонего: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Метце

Сегодня, 5 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 51-й номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Сонего. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Первый сеяный на турнире Рублёв проведёт свой первый матч в Метце. Итальянец в первом круге обыграл 166-ю ракетку мира француза Грегуара Баррера (6:4, 7:5). Сегодняшние соперники провели между собой четыре матча на турнирах ATP. Счёт личных встреч ничейный — 2:2. Отметим. что последние две игры остались за итальянцем.

Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший тогда ещё россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:3).