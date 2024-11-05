«Всегда проигрывала ей». Паолини — о матче с Циньвэнь на Итоговом чемпионате WTA
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о предстоящем матче с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь на Итоговом чемпионате WTA.
«Всегда проигрывала ей, так что это будет сложно. Я здесь уже провела два матча, лучше знаю корты, но и с ней то же самое. Он невероятно хорошо подаёт, поэтому ключевым моментом будет попытаться ответить, играть глубоко и, когда у меня будет возможность, атаковать и перемещать мяч. Люблю публику, надеюсь, что итальянцев больше, чем китайцев», — приводит слова Паолини Ubitennis.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Счёт личных встреч Паолини и Циньвэнь — 3-0 в пользу китайской теннисистки. Она оказалась сильнее в финале в Палермо-2023, в 1/2 финала Чжэнчжоу-2023 и в 1/4 финала в Ухане-2024.
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