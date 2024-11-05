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Видео: болельщики овациями приветствуют Янника Синнера в Турине

Видео: болельщики овациями приветствуют Янника Синнера в Турине
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Турин, где сыграет на Итоговом турнире ATP — 2024. Местные болельщики овациями встретили спортсмена и громко скандировали его имя.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться видео, на котором итальянские фанаты приветствуют Янника Синнера.

Напомним, Синнер на прошлой неделе снялся с турнира категории «Мастерс» в Париже из-за кишечного вируса. Итоговый чемпионат ATP в Турине пройдёт с 13 по 20 ноября. Вне зависимости от результата на соревнованиях в Италии Синннер закончит год лидером мирового рейтинга ATP. Подготовку к новому сезону теннисист проведёт в ОАЭ.

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