«Разочарована». Паолини — о поражении в матче с Соболенко на Итоговом чемпионате WTA

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала матч с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA.
«Немного разочарована, потому что не смогла добиться большего, может быть, во втором сете и лучше начать матч, но против Арины нелегко играть, да и условия здесь довольно быстрые. Должна постараться быть более позитивной. Сейчас разочарована, но мне нужно восстановить концентрацию. Завтра парный разряд, так что шанс сыграть ещё один матч, возможно, это хорошо. Думаю, я подавала и отвечала немного лучше, но в важные моменты она играла лучше, так что в следующий раз, когда встречусь с ней — или в любом другом матче здесь, где играют лучшие в мире, — должна постараться лучше отыграть», — приводит слова Паолини Ubitennis.
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Напомним, матч Жасмин Паолини и Арины Соболенко завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу белорусской теннисистки.
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