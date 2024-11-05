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«Им аплодируют, а меня распяли». Кори Гауфф — о критике в свой адрес

«Им аплодируют, а меня распяли». Кори Гауфф — о критике в свой адрес
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Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о негативных комментариях в свой адрес в социальных сетях.

«Я думаю, что, возможно, именно из-за того, как я появился на корте, люди относятся ко мне очень критически. Я воспринимаю это как комплимент. Возможно, они критически относятся к людям, которые, по их мнению, могут добиться большего, поэтому я просто стараюсь быть лучше. Мне кажется, что, если другой игрок добился бы такого же результата, как я, ему бы аплодировали, а меня распяли. Так что это сложно. Иногда мне хочется что-то ответить, но я вспоминаю, что, когда я выигрываю, это и есть мой ответ. Это меня мотивирует. Те, кто подливает масла в огонь, вы на самом деле зажигаете меня, и сейчас я действительно горю очень ярко», — приводит слова Гауфф Sportskeda со ссылкой на The National.

Гауфф в данный момент выступает на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Она попала в Оранжевую группу, в которую также вошли польская теннисистка Ига Швёнтек, Барбора Крейчикова из Чехии и её соотечественница Джессика Пегула, которую она обыграла в первом матче со счётом 6:3, 6:2.

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