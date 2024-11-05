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«Не люблю, когда на стадионе тихо». Циньвэнь — о матче с Рыбакиной на Итоговом чемпионате

«Не люблю, когда на стадионе тихо». Циньвэнь — о матче с Рыбакиной на Итоговом чемпионате
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о первой победе на Итоговом чемпионате WTA в матче с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Это было здорово, особенно в том, что касается борьбы, очень рада, что выиграла этот матч. Мне нравится играть перед публикой, наслаждаться обстановкой, не люблю, когда на стадионе тихо. Мне нравится, когда меня что-то подбадривает, когда я чувствую, как меня переполняет дух во время игры», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Напомним, матч Циньвэнь и Рыбакиной завершился со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1. Чжэн Циньвэнь стала второй представительницей Китая, которой удалось выиграть матч на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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