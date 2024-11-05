«Не люблю, когда на стадионе тихо». Циньвэнь — о матче с Рыбакиной на Итоговом чемпионате
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о первой победе на Итоговом чемпионате WTA в матче с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
«Это было здорово, особенно в том, что касается борьбы, очень рада, что выиграла этот матч. Мне нравится играть перед публикой, наслаждаться обстановкой, не люблю, когда на стадионе тихо. Мне нравится, когда меня что-то подбадривает, когда я чувствую, как меня переполняет дух во время игры», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Напомним, матч Циньвэнь и Рыбакиной завершился со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1. Чжэн Циньвэнь стала второй представительницей Китая, которой удалось выиграть матч на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.
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