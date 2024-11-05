«Не думать о том, что было раньше». Циньвэнь — о своих шансах на Итоговом чемпионате WTA

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о своих шансах попасть в полуфинал Итогового чемпионата WTA.

«Мне нужно думать только о том, чтобы сделать всё возможное и выиграть следующий матч, не думая о том, что было раньше. Должна сосредоточиться только на себе и своём сопернике», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.

На Итоговом чемпионате WTA Чжэн Циньвэнь уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счётом 3:6, 4:6 и обыграла Елену Рыбакину, занимающую пятое место в рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1. Далее Циньвэнь встретится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.