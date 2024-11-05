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«Она хочет закончить год как №1, надо усложнить ей задачу». Рыбакина — о матче с Соболенко

«Она хочет закончить год как №1, надо усложнить ей задачу». Рыбакина — о матче с Соболенко
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от своего заключительного матча на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В среду, 6 ноября, она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«В этом году она играет очень хорошо, у неё большая уверенность в себе, и это определённо будет сложный матч. Но я чувствую, что даже сегодня с Чжэн я сыграла лучше, чем в прошлом матче, так что, надеюсь, в матче с Ариной я смогу проявить себя ещё немного, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Она может закончить год номером один, а я хочу получить удовольствие от игры и немного усложнить ей задачу», — сказала казахстанская спортсменка на пресс-конференции.

В понедельник, 4 ноября, Рыбакина проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 во втором туре Итогового турнира WTA и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Соболенко в своём матче обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе первое место в Фиолетовой группе и выход в плей-офф соревнований. Вторую путёвку в полуфинал разыграют Паолини и китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.

Каждая победа в группе оценивается в 200 очков. Победа в полуфинале «весит» 400 очков, в финале — 500. То есть максимально за турнир можно заработать 1500 очков. Как и год назад, звание первой ракетки мира по итогам сезона оспаривают Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Отрыв Арины перед началом соревнований составлял 1046 очков.

Турнирная таблица Итогового турнира WTA
Календарь Итогового турнира WTA
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