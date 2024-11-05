Андрей Рублёв примет участие в показательном турнире MGM Macau в конце декабря

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв примет участие в показательном турнире MGM Macau Tennis Masters, который пройдёт с 24 по 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Рублёва, участие примут норвежец Каспер Рууд, итальянец Лоренцо Музетти, китайцы Цзюнчэн Шан и Ван Синьюй, а также Каролина Мухова из Чехии. Капитанами команд станут победительница двух турниров «Большого шлема» китайская теннисистка Ли На и американец Майкл Чанг.

Напомним, Андрей Рублёв с 6 по 8 декабря примет участие в гранд-финале UTS-тура в Лондоне (Великобритания). На отдельных этапах UTS-тура россиянин побеждал дважды — в 2023 году во Франкфурте (Германия) и в 2024 году в Осло (Норвегия).