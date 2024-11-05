Тренер Уго Умбера: чтобы быть таким же уверенным, как Зверев, нужно много работать

Бывший теннисист Жереми Шарди, тренер 14-й ракетки мира француза Уго Умбера, высказался о состоянии своего подопечного после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Конечно, это стоило ему много энергии. Мне даже кажется, что слишком много. Это баланс, который нужно найти. Есть много вещей, которые также являются новыми для Уго, с которыми никогда не бывает легко справиться. Первый финал в Париже — это тоже много эмоций. Он должен лучше справляться с ними. Это важно, чтобы продержаться весь сезон. Лучшие игроки очень уравновешенны. У них присутствует уверенность, как у Саши Зверева. И чтобы достигнуть этого, нам нужно много работать», — приводит слова Шарди L’Équipe.

В воскресенье, 4 ноября, Уго Умбер в финале домашнего «Мастерса» в Париже уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 2:6, 2:6.