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Тренер Уго Умбера: чтобы быть таким же уверенным, как Зверев, нужно много работать

Тренер Уго Умбера: чтобы быть таким же уверенным, как Зверев, нужно много работать
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Бывший теннисист Жереми Шарди, тренер 14-й ракетки мира француза Уго Умбера, высказался о состоянии своего подопечного после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Конечно, это стоило ему много энергии. Мне даже кажется, что слишком много. Это баланс, который нужно найти. Есть много вещей, которые также являются новыми для Уго, с которыми никогда не бывает легко справиться. Первый финал в Париже — это тоже много эмоций. Он должен лучше справляться с ними. Это важно, чтобы продержаться весь сезон. Лучшие игроки очень уравновешенны. У них присутствует уверенность, как у Саши Зверева. И чтобы достигнуть этого, нам нужно много работать», — приводит слова Шарди L’Équipe.

В воскресенье, 4 ноября, Уго Умбер в финале домашнего «Мастерса» в Париже уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 2:6, 2:6.

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