Тренер Уго Умбера: чтобы быть таким же уверенным, как Зверев, нужно много работать

Бывший теннисист Жереми Шарди, тренер 14-й ракетки мира француза Уго Умбера, высказался о состоянии своего подопечного после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Конечно, это стоило ему много энергии. Мне даже кажется, что слишком много. Это баланс, который нужно найти. Есть много вещей, которые также являются новыми для Уго, с которыми никогда не бывает легко справиться. Первый финал в Париже — это тоже много эмоций. Он должен лучше справляться с ними. Это важно, чтобы продержаться весь сезон. Лучшие игроки очень уравновешенны. У них присутствует уверенность, как у Саши Зверева. И чтобы достигнуть этого, нам нужно много работать», — приводит слова Шарди L’Équipe.
В воскресенье, 4 ноября, Уго Умбер в финале домашнего «Мастерса» в Париже уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 2:6, 2:6.
- 5 ноября 2024
-
12:00
-
11:53
-
11:38
-
11:28
-
11:24
-
10:54
-
10:54
-
10:34
-
10:20
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
05:45
-
04:56
-
02:42
-
00:45
-
00:15
- 4 ноября 2024
-
23:40
-
23:20
-
23:02
-
22:51
-
22:20
-
22:00
-
21:48
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:26
-
20:06
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
19:00