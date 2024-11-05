«Всегда говорить правду». Чжэн Циньвэнь — о взаимодействии с тренером

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что для неё самое важное во взаимодействии с тренером.

«Самое важное — это то, что тренер должен всегда говорить правду. Неважно, являешься ли ты №700 или №1 в мире. Он всегда указывает мне на что-то после матча, даже сегодня, например, он сказал мне быть осторожнее, когда я бью по мячу от досады, потому что он может приземлиться на игрока с мячом. Сначала восприняла это не очень хорошо, но потом поняла, что всегда есть что-то, что можно улучшить. Для тренера это нелегко, особенно когда ты находишься на этом этапе. Честно говоря, когда была юниором, мне было проще, потому что слушала всё, что мне говорили», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.

На Итоговом чемпионате WTA Чжэн Циньвэнь обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Далее она встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.