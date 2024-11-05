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Хачанов вырвался в лидеры в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста IV квартала

Хачанов вырвался в лидеры в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста IV квартала
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года в лидеры вырвался полуфиналист «Мастерса» в Париже Карен Хачанов, бывший до этого четвёртым. Четвертьфиналист US Open и «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев опустился на второе место. Победитель второго и третьего кварталов Андрей Рублёв стал третьим. Ещё один балл за титул на челленджере в Братиславе добавил себе в актив Роман Сафиуллин.

Лучший теннисист IV квартала. Лидеры на 4 ноября:
1. Хачанов – 36 баллов.
2. Медведев – 28.
3. Рублёв – 18.
4. Сафиуллин – 13.
5. Котов – 3.
6. Качмазов – 3.
7. Карацев – 1.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию во время оставшихся турниров на европейском закрытом харде. Окончательные результаты IV квартала и всего сезона-2024 будут подведены после Итогового чемпионата ATP в Турине.

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