Хачанов вырвался в лидеры в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста IV квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года в лидеры вырвался полуфиналист «Мастерса» в Париже Карен Хачанов, бывший до этого четвёртым. Четвертьфиналист US Open и «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев опустился на второе место. Победитель второго и третьего кварталов Андрей Рублёв стал третьим. Ещё один балл за титул на челленджере в Братиславе добавил себе в актив Роман Сафиуллин.

Лучший теннисист IV квартала. Лидеры на 4 ноября:

1. Хачанов – 36 баллов.

2. Медведев – 28.

3. Рублёв – 18.

4. Сафиуллин – 13.

5. Котов – 3.

6. Качмазов – 3.

7. Карацев – 1.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию во время оставшихся турниров на европейском закрытом харде. Окончательные результаты IV квартала и всего сезона-2024 будут подведены после Итогового чемпионата ATP в Турине.