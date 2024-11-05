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Горан Иванишевич рассказал, при каких условиях Джокович сможет выиграть ещё один «Шлем»

Горан Иванишевич рассказал, при каких условиях Джокович сможет выиграть ещё один «Шлем»
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич ответил на вопрос, сможет ли экс первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграть ещё один турнир «Большого шлема».

«Я не могу сказать, мотивирован ли он и насколько. Синнер и Алькарас намного выше остальных, но я включаю Новака в группу с ними – когда он в форме, он по-прежнему лучший в мире, на мой взгляд. Другое дело, сколько он хочет играть и когда – мы видели на Олимпийских играх… если он выйдет на корт в такой форме, он всё ещё может выиграть «Шлем».

Это также будет зависеть от того, какой у него рейтинг, какой жребий, то есть от того, какая будет сетка. Есть много факторов, но может ли Новак это сделать? Да, может. Его никогда не следует списывать со счетов. Для меня хорошо, что мне не нужно больше тренировать его, я могу быть просто его болельщиком», — приводит слова Иванишевича Sportklub.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

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