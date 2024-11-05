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Серена Уильямс показала, как её младшая дочка приучается к теннису

Серена Уильямс показала, как её младшая дочка приучается к теннису
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс в социальных сетях поделилась видео, на котором её младшая дочка приучается к теннису.

«Когда ещё слишком рано?» — подписала Уильямс.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена Уильямс во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

Спортивную карьеру американка завершила в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. При этом ранее Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на «последний танец».

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