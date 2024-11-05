«Финалы «Шлема» нужно забирать, их никто не отдаст». Веснина — об Александре Звереве

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала, чего не хватает немецкому теннисисту Александру Звереву для победы на турнире «Большого шлема».

«Ему не хватает игры в корте, потому что он стоит за задней линией и зачастую, когда он играет против игроков более активного стиля, когда ему надо поддавить, он этого не делает. Он, наоборот, отступает на два шага назад и получает короткие мячи. Когда ты выходишь в финал «Большого шлема», ты должен забрать его сам, тебе ничего не отдадут. Это философия победителя. Даже когда ты защищаешься, тебе нужно давить на соперника. Его выходы к сетке появились, наверное, из-за того, что его команда поняла, что нельзя выиграть только на одной подаче или одним ударом слева. Нужно прибавлять, нужно оказывать давление не только «железобетонной» игрой на задней линии, но и игрой в корте», — сказала Веснина в эфире телеграм-канала BetBoom Tennis.

В воскресенье, 3 ноября, Александр Зверев выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже, обыграв в финале француза Уго Умбера (6:2, 6:2). Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.