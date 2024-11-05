Роман Сафиуллин обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Белграде

60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче 1/16 финала он обыграл итальянца Фабио Фоньини (74-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Матч продолжался 1 час 11 минут. Россиянин выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.
Во втором круге соревнований в Белграде Сафиуллин встретится с третьим сеяным на турнире аргентинцем Франсиско Серундоло.
Турнир в столице Сербии с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.
- 5 ноября 2024
-
15:05
-
15:01
-
14:34
-
14:17
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
12:00
-
11:53
-
11:38
-
11:28
-
11:24
-
10:54
-
10:54
-
10:34
-
10:20
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
05:45
-
04:56
-
02:42
-
00:45
-
00:15
- 4 ноября 2024
-
23:40
-
23:20
-
23:02
-
22:51
-
22:20
-
22:00