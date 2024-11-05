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Роман Сафиуллин обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Белграде

Роман Сафиуллин обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Белграде
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60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче 1/16 финала он обыграл итальянца Фабио Фоньини (74-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:3.

Белград. 1-й круг
05 ноября 2024, вторник. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Фабио Фоньини
74
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини

Матч продолжался 1 час 11 минут. Россиянин выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

Во втором круге соревнований в Белграде Сафиуллин встретится с третьим сеяным на турнире аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в столице Сербии с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.

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