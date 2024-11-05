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Ига Швёнтек — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 18:00

Ига Швёнтек — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 18:00
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Сегодня, 5 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и третья ракетка мира американка Кори Гауфф.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Счёт личных встреч теннисисток — 11-1 в пользу Швёнтек. Гауфф одержала единственную победу в полуфинале Цинциннати-2023 (хард) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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