Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР после снятия Джоковича

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Это стало известно после снятия 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича с соревнований в Турине.

В данный момент Рублёв занимает девятое место в чемпионской гонке ATP и после отказа Джоковича, находящегося на пятой строчке в рейтинге, стал восьмым теннисистом, квалифицировавшимся в Турин.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.