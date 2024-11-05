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Определились все участники Итогового турнира ATP — 2024

Определились все участники Итогового турнира ATP — 2024
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После снятия сербского теннисиста Новака Джоковича с Итогового чемпионата АТР — 2024 стали известны все участники соревнований в Турине, которые пройдут с 10 по 17 ноября.

На Итоговом турнире ATP сыграют:

  • Янник Синнер (первая ракетка мира, Италия);
  • Александр Зверев (2, Германия);
  • Карлос Алькарас (3, Испания);
  • Даниил Медведев (4, Россия);
  • Тейлор Фриц (6, CША);
  • Каспер Рууд (7, Норвегия);
  • Алекс де Минор (8, Австралия);
  • Андрей Рублёв (9, Россия).
  • Запасные:
  • Григор Димитров (10, Болгария);
  • Стефанос Циципас (11, Греция).

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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