Определились все участники Итогового турнира ATP — 2024

После снятия сербского теннисиста Новака Джоковича с Итогового чемпионата АТР — 2024 стали известны все участники соревнований в Турине, которые пройдут с 10 по 17 ноября.

На Итоговом турнире ATP сыграют:

Янник Синнер (первая ракетка мира, Италия);

Александр Зверев (2, Германия);

Карлос Алькарас (3, Испания);

Даниил Медведев (4, Россия);

Тейлор Фриц (6, CША);

Каспер Рууд (7, Норвегия);

Алекс де Минор (8, Австралия);

Андрей Рублёв (9, Россия).

Запасные:

Григор Димитров (10, Болгария);

Стефанос Циципас (11, Греция).

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.