Определились все участники Итогового турнира ATP — 2024
После снятия сербского теннисиста Новака Джоковича с Итогового чемпионата АТР — 2024 стали известны все участники соревнований в Турине, которые пройдут с 10 по 17 ноября.
На Итоговом турнире ATP сыграют:
- Янник Синнер (первая ракетка мира, Италия);
- Александр Зверев (2, Германия);
- Карлос Алькарас (3, Испания);
- Даниил Медведев (4, Россия);
- Тейлор Фриц (6, CША);
- Каспер Рууд (7, Норвегия);
- Алекс де Минор (8, Австралия);
- Андрей Рублёв (9, Россия).
- Запасные:
- Григор Димитров (10, Болгария);
- Стефанос Циципас (11, Греция).
Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.
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