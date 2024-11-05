«Должен был себя подбодрить». Норри — о криках «vamos» в матче с Карбальес-Баэной

56-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна в матче с 57-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция), остался недоволен поведением соперника на корте.

«Почему ты постоянно кричал vamos («давай». — Прим. «Чемпионата»), глядя мне в лицо. Что это было?» — обратился испанец к сопернику,

«Я так плохо играл, что должен был себя подбодрить», — ответил Норри.

Матч Роберто Карабальес-Баэны и Кэмерона Норри завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу британского теннисиста. Далее он встретится с 10-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым, который на турнире в Метце посеян под третьим номером.