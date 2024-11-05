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«Должен был себя подбодрить». Норри — о криках «vamos» в матче с Карбальес-Баэной

«Должен был себя подбодрить». Норри — о криках «vamos» в матче с Карбальес-Баэной
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56-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна в матче с 57-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция), остался недоволен поведением соперника на корте.

«Почему ты постоянно кричал vamos («давай». — Прим. «Чемпионата»), глядя мне в лицо. Что это было?» — обратился испанец к сопернику,

«Я так плохо играл, что должен был себя подбодрить», — ответил Норри.

Метц. 1-й круг
04 ноября 2024, понедельник. 23:05 МСК
Кэмерон Норри
57
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Роберто Карбальес-Баэна
56
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Матч Роберто Карабальес-Баэны и Кэмерона Норри завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу британского теннисиста. Далее он встретится с 10-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым, который на турнире в Метце посеян под третьим номером.

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