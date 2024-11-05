Только Россия представлена на Итоговом чемпионате ATP — 2024 более чем одним теннисистом

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали единственными теннисистами из одной страны, участвующими в Итоговом чемпионате ATP — 2024.

Страны, представленные на Итоговом турнире ATP:

Россия — 2 (Медведев, Рублёв);

Италия — 1 (Синнер);

Испания (Алькарас);

Германия — 1 (Зверев);

США — 1 (Фриц);

Норвегия — 1 (Рууд);

Австралия — 1 (де Минор).

Медведев и Рублёв пятый раз подряд вдвоём представляют Россию на Итоговом чемпионате ATP. На каждом турнире они были единственными теннисистами из одной страны.

Итоговый чемпионат АТР — 2024 пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.