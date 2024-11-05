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Только Россия представлена на Итоговом чемпионате ATP — 2024 более чем одним теннисистом

Только Россия представлена на Итоговом чемпионате ATP — 2024 более чем одним теннисистом
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Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали единственными теннисистами из одной страны, участвующими в Итоговом чемпионате ATP — 2024.

Страны, представленные на Итоговом турнире ATP:

  • Россия — 2 (Медведев, Рублёв);
  • Италия — 1 (Синнер);
  • Испания (Алькарас);
  • Германия — 1 (Зверев);
  • США — 1 (Фриц);
  • Норвегия — 1 (Рууд);
  • Австралия — 1 (де Минор).

Медведев и Рублёв пятый раз подряд вдвоём представляют Россию на Итоговом чемпионате ATP. На каждом турнире они были единственными теннисистами из одной страны.

Итоговый чемпионат АТР — 2024 пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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