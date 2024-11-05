«Никогда не расслабляться». Циньвэнь — о целях на будущий сезон

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась планами на сезон-2025, заявив, что для неё всегда важно оставаться психически устойчивой.

«Мне сложно думать о 2025 годе, до него ещё далеко, но думаю, что всегда нужно думать об одном и том же, а именно: никогда не расслабляться, потому что, как только расслабишься, легко опустить руки. Поэтому знаю, как важно оставаться психологически сильным и сосредоточенным», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.

На Итоговом чемпионате WTA Чжэн Циньвэнь обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Далее она встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.