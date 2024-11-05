Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никогда не расслабляться». Циньвэнь — о целях на будущий сезон

«Никогда не расслабляться». Циньвэнь — о целях на будущий сезон
Комментарии

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась планами на сезон-2025, заявив, что для неё всегда важно оставаться психически устойчивой.

«Мне сложно думать о 2025 годе, до него ещё далеко, но думаю, что всегда нужно думать об одном и том же, а именно: никогда не расслабляться, потому что, как только расслабишься, легко опустить руки. Поэтому знаю, как важно оставаться психологически сильным и сосредоточенным», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.

На Итоговом чемпионате WTA Чжэн Циньвэнь обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Далее она встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Только Россия представлена на Итоговом чемпионате ATP — 2024 более чем одним теннисистом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android