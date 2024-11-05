Иванишевич — о Рыбакиной: были другие предложения, но выбрал правильное для себя

Хорват Горан Иванишевич рассказал, как сложилось сотрудничество с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«После Новака очень сложно тренировать кого-либо, поэтому мне нужно было что-то совершенно иное. Когда ты тренер величайшего игрока всех времён, тебе просто нужно что-то новое. Поэтому выбор был либо молодой игрок, либо что-то совершенно иное, и этим «совершенно иным» был WTA-тур.

Были и другие предложения, но думаю, что выбрал для себя правильное — из-за стиля игры и потенциала Елены, а также из-за её личности. Думаю, что это будет здорово», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.