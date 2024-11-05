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«Она меня кинула через час». Ирина Хромачёва рассказала, как формировался дуэт с Данилиной

«Она меня кинула через час». Ирина Хромачёва рассказала, как формировался дуэт с Данилиной
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17-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Ирина Хромачёва рассказала, как сформировался их дуэт с Анной Данилиной из Казахстана.

«Год назад мы должны были сыграть на одном турнире перед US Open. Но Аня, так сказать, кинула меня спустя один час, как мы договорились. Тогда мы не очень близко общались. Я не обиделась, я прекрасно понимала – ей предложила Се Шувэй сыграть вместе пару.

Я начала искать для себя другие варианты. Ане помогает мама Андрея Рублёва, и она мой первый тренер. Она сказала: «Попробуйте с Аней, может быть, получится». В грунтовом сезоне мы начали со 125-ки [категория турнира WTA] в Италии и сразу выиграли. У Ани была договорённость на Уимблдон, а после него мы начали [выступать вместе]. И неплохо начали!» — сказала спортсменка в эфире YouTube-канала «Больше!»

В октябре Хромачёва и Данилина стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. Это был их четвёртый совместный титул на турнирах WTA. Обе теннисистки впервые выиграли парные соревнования категории WTA-1000.

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