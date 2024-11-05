Наталья Вихлянцева: матч с Еленой Рыбакиной для Арины Соболенко будет тренировочным

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира WTA — 2024 между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной из Казахстана, занимающей пятую строчку в мировом рейтинге.

«Для Арины здесь всё складывается хорошо, надеемся, что и дальше всё будет получаться. Матч с Еленой Рыбакиной будет для Арины больше тренировочным. Мы знаем, что есть разница в призовых, если ты выигрываешь все поединки на Итоговом турнире, или если же ты проигрываешь один из них. Если там есть разница в рейтинговых очках, то это тоже добавляет мотивацию. Думаю, что для Соболенко именно сейчас каждый матч – это новая возможность в погоне за первой строчкой мирового рейтинга по окончании сезона. Для Арины это очень важно», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

В понедельник, 4 ноября, Рыбакина уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 во 2-м туре Итогового турнира WTA и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Соболенко в своём матче обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе первое место в Фиолетовой группе и выход в плей-офф соревнований.

Каждая победа в группе оценивается в 200 очков. Победа в полуфинале «весит» 400 очков, в финале — 500. То есть максимально за турнир можно заработать 1500 очков. Как и год назад, звание первой ракетки мира по итогам сезона оспаривают Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Отрыв Арины перед началом соревнований составлял 1046 очков.