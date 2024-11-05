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Горан Иванишевич: все говорят, что WTA-тур совершенно другой, нужно испытать это

Горан Иванишевич: все говорят, что WTA-тур совершенно другой, нужно испытать это
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич рассказал, что он думает о смене ATP-тура на WTA-тур.

«Мне всегда нравилось смотреть женские матчи, я в туре уже 13 лет. Лучшие четыре или пять игроков уже некоторое время там, некоторые молодые игроки подходят, но топ-10 уже давно более-менее схож. Теннис есть теннис, мужской или женский, форхенд, бэкхенд, подача… В конце концов, думаю, что это одно и то же, хотя все говорят мне, что WTA-тур совершенно другой. Собираюсь увидеть свою «старую банду», поскольку большинство мероприятий проходят в одних и тех же городах для обоих туров. И снова рад заняться чем-то новым, увидеть, насколько это отличается, почему это отличается… Мне нужно испытать это на собственном опыте», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

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