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«Он последователен». Иванишевич выбрал лучшего теннисиста между Синнером и Алькарасом

«Он последователен». Иванишевич выбрал лучшего теннисиста между Синнером и Алькарасом
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич выбрал лучшего игрока между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Они разные игроки, но, когда оба в лучшей форме, чувствую, что Синнер лучше. Он более последователен на протяжении всего матча, в то время как Алькарас может перейти от нанесения потрясающих ударов к лёгким ошибкам. В этом году у Карлоса было несколько поражений, которые я не могу объяснить… Если мы уберём Новака из уравнения, они будут доминировать, они намного выше всех остальных в туре», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в этом году Горан Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

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