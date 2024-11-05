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«У Зверева слишком много взлётов и падений». Иванишевич — о соперниках Синнера и Алькараса

«У Зверева слишком много взлётов и падений». Иванишевич — о соперниках Синнера и Алькараса
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич ответил, кто ещё может составить конкуренцию первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру и второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

«Никто. У Зверева слишком много взлётов и падений. Он играет отлично до определённого момента, а потом наступает матч, в котором ему действительно нужно собраться, где нужно выступить на максимуме своих возможностей — вот тогда он терпит неудачу, а против Алькараса и Синнера нужно всегда быть на максимуме своих возможностей», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Ранее Горан Иванишевич рассказал, сможет ли серб Новак Джокович выиграть ещё один турнир «Большого шлема».

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