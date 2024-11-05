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Иванишевич — о допинге Синнера: надеюсь, что они оставят его в покое

Иванишевич — о допинге Синнера: надеюсь, что они оставят его в покое
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич высказался о допинг-деле первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Искренне надеюсь, что они оставят его в покое и позволят ему играть, теннису нужен Синнер. С [Марином] Чиличем мне пришлось иметь дело с ВАДА и с такими людьми, которые мне не нравились, которые просто хотят разрушить чью-то жизнь. Надеюсь, что исход будет положительным для Синнера», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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