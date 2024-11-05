Андрей Рублёв — Лоренцо Сонего: россиянин выиграл первый сет матча второго круга в Метце

В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) проходит матч второго круга, в котором встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 51-й номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Сонего. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россиянин выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Рублёв проводит свой первый матч на этом турнире. Итальянец в первом круге одолел 166-ю ракетку мира француза Грегуара Баррера (6:4, 7:5).

Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший тогда ещё россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:3).