Андрей Рублёв — Лоренцо Сонего: россиянин выиграл первый сет матча второго круга в Метце
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В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) проходит матч второго круга, в котором встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 51-й номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Сонего. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Метц. 2-й круг
05 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
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51
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Россиянин выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3).
Рублёв проводит свой первый матч на этом турнире. Итальянец в первом круге одолел 166-ю ракетку мира француза Грегуара Баррера (6:4, 7:5).
Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший тогда ещё россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:3).
Комментарии
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