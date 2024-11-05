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Иванишевич — о проблемах Рыбакиной: к чёрту тренера, который не успешен в обоих турах

Иванишевич — о проблемах Рыбакиной: к чёрту тренера, который не успешен в обоих турах
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич высказался о проблемах со здоровьем у своей подопечной, а также заявил, что она может добиться лучших результатов.

«Уверен, что за всем этим стоит какая-то причина. Когда глубже погружусь в этот процесс, тогда узнаю больше. Но, как говорится, к чёрту тренера, который не может добиться успеха в обоих турах!

Нам нужно лучше узнать друг друга. Не буду вдаваться в подробности, но у неё есть возможности для совершенствования в каждом аспекте игры. Она может добиться лучших результатов. Это будет интересно. Знаю, что многим это показалось странным и что люди были удивлены нашим сотрудничеством, но не мне. Я выиграл всё с Новаком, поэтому с нетерпением жду этого нового вызова. Честно говоря, во время моего пребывания в ATP-туре никогда не представлял себя в женском, но сейчас не вижу себя в мужском теннисе», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

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