Джессика Пегула уступила Барборе Крейчиковой в матче Итогового чемпионата WTA

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уступила в матче 13-й ракетке мира чешской теннисистке Барборе Крейчиковой на Итоговом чемпионате WTA – 2024 со счётом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой 11 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.