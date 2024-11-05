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Джессика Пегула уступила Барборе Крейчиковой в матче Итогового чемпионата WTA

Джессика Пегула уступила Барборе Крейчиковой в матче Итогового чемпионата WTA
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уступила в матче 13-й ракетке мира чешской теннисистке Барборе Крейчиковой на Итоговом чемпионате WTA – 2024 со счётом 3:6, 3:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 15:45 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой 11 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

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