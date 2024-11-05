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Прошлогодняя финалистка Итогового Джессика Пегула потеряла шансы на выход из группы

Прошлогодняя финалистка Итогового Джессика Пегула потеряла шансы на выход из группы
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула потеряла шансы на выход в плей-офф Итогового турнира WTA — 2024 после второго поражения в групповом этапе. Сегодня, 5 ноября, американка проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 3:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 15:45 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Двумя днями ранее американка уступила соотечественнице Кори Гауфф со счётом 3:6, 2:6.

Отметим, что в 2023 году Пегула играла в финале Итогового турнира. Она победила во всех своих матчах на групповом этапе, а в решающем поединке уступила польке Иге Швёнтек с разгромным счётом 1:6, 0:6.

В последнем матче группового этапа Джессика Пегула сразится с Игой Швёнтек.

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