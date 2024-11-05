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Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2024?

Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2024?
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Сегодня, 5 ноября, стал известен окончательный состав участников Итогового чемпионата АТР — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP — 2024?

Напомним, ранее с Итогового турнира снялся 24-кратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Он также является действующим чемпионом соревнований в Турине. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3. Из-за снятия Джоковича на турнир квалифицировались Андрей Рублёв, Каспер Рууд и Алекс де Минор.

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