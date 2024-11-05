Роман Сафиуллин одержал 50-ю победу на уровне ATP-тура
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60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин одержал юбилейную 50-ю победу на уровне ATP. Сегодня, 5 ноября, спортсмен обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:3 в первом круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
Белград. 1-й круг
05 ноября 2024, вторник. 13:10 МСК
60
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
74
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах ATP является финал соревнований в китайском Чэнду в 2023 году. В матче за титул он уступил немцу Александру Звереву. На турнирах «Большого шлема» Роман однажды выходил в четвертьфинал — на Уимблдоне-2023. Лучшая позиция россиянина в рейтинге — 36-я.
Во втором круге соревнований в Белграде Сафиуллин встретится с третьим сеяным на турнире аргентинцем Франсиско Серундоло.
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