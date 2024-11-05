Роман Сафиуллин одержал 50-ю победу на уровне ATP-тура

60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин одержал юбилейную 50-ю победу на уровне ATP. Сегодня, 5 ноября, спортсмен обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:3 в первом круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах ATP является финал соревнований в китайском Чэнду в 2023 году. В матче за титул он уступил немцу Александру Звереву. На турнирах «Большого шлема» Роман однажды выходил в четвертьфинал — на Уимблдоне-2023. Лучшая позиция россиянина в рейтинге — 36-я.

Во втором круге соревнований в Белграде Сафиуллин встретится с третьим сеяным на турнире аргентинцем Франсиско Серундоло.