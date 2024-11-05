Алекс де Минор снялся с турнира в Белграде после попадания на Итоговый турнир — 2024

Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор снялся с турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), который продлится до 9 ноября.

Ранее австралиец заявился на эти соревнования, так как вёл борьбу в Чемпионской гонке ATP за попадание на Итоговый турнир — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Однако, сегодня, 5 ноября, с соревнований в Турине снялся сербский теннисист Новак Джокович. Из-за этого на Итоговый турнир автоматически квалифицировались Андрей Рублёв, Каспер Рууд и сам де Минор.

Отметим, что в турнире в Белграде также принимали участие два российских теннисиста – Павел Котов и Роман Сафиуллин. В первом круге соревнований Котов уступил представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри (3:6, 4:6), а Сафиуллин обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:3.