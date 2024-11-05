Впервые за 23 года на Итоговом турнире ATP не сыграет никто из «Большой тройки»

На Итоговом турнире ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября, впервые за 23 года не будет ни одного представителя «Большой тройки» — ни бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, ни олимпийского чемпиона испанца Рафаэля Надаля, ни 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

Последний раз такое случалось в 2001 году. Тогда на Итоговом турнире в Сиднее выступили Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Запасным был Томми Хаас. Чемпионом в тот год стал австралиец Хьюитт.

На Итоговом турнире — 2024 сыграют Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор, Андрей Рублёв (9, Россия).