Алекс де Минор — первый за 20 лет австралиец, который сыграет на Итоговом турнире ATP

Восьмая ракетка мира Алекс де Минор станет первым за 20 лет австралийским теннисистом, который сыграет на Итоговом турнире ATP в одиночном разряде.

Последним австралийцем, который принимал участие на Итоговом, был двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт в 2004 году. Отметим, что Хьюитт выиграл два титула на данных соревнованиях — в 2001 и 2002 годах.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Сегодня, 5 ноября, стали известны все участники соревнований после объявления серба Новака Джоковича о снятии с турнира. Помимо де Минора, на Итоговый квалифицировались норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублёв.