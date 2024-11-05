Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор — первый за 20 лет австралиец, который сыграет на Итоговом турнире ATP

Алекс де Минор — первый за 20 лет австралиец, который сыграет на Итоговом турнире ATP
Комментарии

Восьмая ракетка мира Алекс де Минор станет первым за 20 лет австралийским теннисистом, который сыграет на Итоговом турнире ATP в одиночном разряде.

Последним австралийцем, который принимал участие на Итоговом, был двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт в 2004 году. Отметим, что Хьюитт выиграл два титула на данных соревнованиях — в 2001 и 2002 годах.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Сегодня, 5 ноября, стали известны все участники соревнований после объявления серба Новака Джоковича о снятии с турнира. Помимо де Минора, на Итоговый квалифицировались норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Алекс де Минор снялся с турнира в Белграде после попадания на Итоговый турнир — 2024
Определились все участники Итогового турнира ATP — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android