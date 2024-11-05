Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев станет самым возрастным участником Итогового турнира — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. На момент соревнований ему будет 28 лет 9 месяцев.

Возраст остальных участников Итогового турнира — 2024:

Янник Синнер – 23 года;

Александр Зверев – 27 лет;

Карлос Алькарас – 21 год;

Тейлор Фриц – 27 лет;

Каспер Рууд – 25 лет;

Алекс де Минор – 25 лет;

Андрей Рублёв – 27 лет.

Отметим, что последний раз самым возрастным участником Итогового турнира, не достигшим на тот момент 29 лет, был ещё один россиянин Николай Давыденко. Это случилось в 2009 году. Тогда Давыденко стал победителем этих соревнований.