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Андрей Рублёв уверенно обыграл Лоренцо Сонего на старте турнира в Метце

Андрей Рублёв уверенно обыграл Лоренцо Сонего на старте турнира в Метце
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче 1/16 финала он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Метц. 2-й круг
05 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Лоренцо Сонего
51
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Метце Рублёв встретится с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом из Германии и Корентеном Муте из Франции.

Календарь турнира в Метце
Таблица турнира в Метце
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