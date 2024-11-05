Андрей Рублёв уверенно обыграл Лоренцо Сонего на старте турнира в Метце
Поделиться
Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче 1/16 финала он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
Метц. 2-й круг
05 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
51
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Метце Рублёв встретится с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом из Германии и Корентеном Муте из Франции.
Комментарии
- 5 ноября 2024
-
18:12
-
18:04
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
16:56
-
16:41
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:16
-
16:14
-
16:09
-
15:46
-
15:26
-
15:05
-
15:01
-
14:34
-
14:17
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
12:00
-
11:53
-
11:38
-
11:28
-
11:24
-
10:54