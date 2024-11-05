Андрей Рублёв уверенно обыграл Лоренцо Сонего на старте турнира в Метце

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче 1/16 финала он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (51-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Метце Рублёв встретится с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом из Германии и Корентеном Муте из Франции.