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«Обо мне говорили». Соболенко вмешалась в телеэфир на Итоговом турнире WTA — 2024

«Обо мне говорили». Соболенко вмешалась в телеэфир на Итоговом турнире WTA — 2024
Аудио-версия:
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Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко мило вмешалась в эфир Sky Sports Tennis, который вели во время её тренировки на Итоговом турнире WTA — 2024.

Фото: Sky Sports

Журналистка: Конечно, осознавать, что ты можешь закончить год первым номером рейтинга, немного нервозно. И сейчас – выступать на турнире, где это может случиться.

Арина: Я слышала, вы говорили обо мне.

Журналистка: Мы говорили только милые вещи. Реально. Какую невероятную игру ты показываешь на этом турнире. Как ты хорошо играешь здесь. Ты рада, что всё получается?

Арина: Ладно, продолжайте говорить всё хорошее, что вы говорили обо мне (смеётся).

Напомним, представительница Беларуси 4 ноября на Итоговом турнире WTA — 2024 обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5, досрочно заняла первое место в Фиолетовой группе и вышла в плей-офф соревнований. Также она гарантировала себе лидерство в рейтинге по итогам года.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
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