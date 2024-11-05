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Бенчич — о возвращении после родов: теннис — моя профессия, но в жизни есть нечто большее

Бенчич — о возвращении после родов: теннис — моя профессия, но в жизни есть нечто большее
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Олимпийская чемпионка 2021 года, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич высказалась о возвращении в теннис после родов. В ноябре 2023 года спортсменка впервые стала мамой, она родила дочь Беллу.

«Мне бы всегда хотелось быть частью мировой элиты… и правда в том, что я считаю, что это возможно даже после родов. Этот новый этап также помогает мне по-другому взглянуть на жизнь, увидеть вещи немного более расслабленно. Теннис — моя профессия, которая мне по-прежнему нравится. Я хочу выкладываться на корте по максимуму, но в жизни есть нечто большее», — приводит слова Бенчич Punto de Break.

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