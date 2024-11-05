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Крейчикова прокомментировала победу над Пегулой на Итоговом турнире — 2024

Крейчикова прокомментировала победу над Пегулой на Итоговом турнире — 2024
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (шестой номер рейтинга) в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2024 — 6:3, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 15:45 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Мне очень понравилось, как я играла сегодня. Приятно одержать победу. Боролась за каждый мяч и чувствовала, что мне действительно нужно сыграть в свой лучший теннис.

Определённо горжусь прошедшим сезоном, особенно тем, что выиграла Уимблдон. У меня были очень трудные игровые периоды до этой победы. Но само выступление в Англии было чем-то неописуемым. В связи с этим быть здесь, на Итоговом турнире, — огромная привилегия. Играть в финальной восьмёрке – тоже. Очень приятно одержать победу и при этом до сих пор иметь шансы продолжить оставаться частью события», — сказала Крейчикова в интервью на корте.

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