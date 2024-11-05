ATP забавно презентовала участников Итогового турнира — 2024

На официальном аккаунте мужской ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) была опубликована картинка-презентация участников Итогового турнира — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Фото: Tennis TV

На ней изображены лидер рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер, вторая ракетка мира немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, американец Тейлор Фриц, норвежец Каспер Рууд, Алекс де Минор, представляющий Австралию.

Напомним, ранее с соревнований в Турине снялся сербский теннисист Новак Джокович, который являлся победителем прошлогоднего турнира.